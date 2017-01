Im MMO-Sektor kommen 2017 mit Titeln wie Star Citizen, Crowfall und Lineage Eternal zahlreiche vielversprechende Neuerscheinungen auf den Markt. Wir stellen einige der am meisten erwarteten Online-Spiele-Releases des kommenden Jahres vor.

Von Jürgen Stöffel |

Sowohl MMOs aus Asien wie auch den USA und Europa buhlen 2017 um die Gunst der Spieler.

Online-Rollenspiele sind auch im Jahre 2017 ein Thema. Zwar spricht schon lang niemand mehr vom »WoW-Killer«, aber nach wie vor gibt es auch abseits von Blizzards Rekord-MMO World of Warcraft einige erfolgreiche Titel und für das kommende Jahr sind neue Spiele aus dem Online-Genre angekündigt. Wir zeigen hier die am meisten erwarteten MMO-Neuerscheinungen 2017.

Crowfall - Winter is Coming!

Crowfall wird ein Sandbox-Online-Rollenspiel, das voll auf PvP setzt. Unser Held muss sich in einer zeitlich begrenzten Kampagne gegen andere Spieler durchsetzen und kann am Ende sogar den Thron des Reiches erringen. Doch irgendwann ist - wie im Fantasy-Epos Game of Thrones - Winter und dann kommt eine große Plage, die alle umbringt.

Dann heißt es: Zurück ins ewige Königreich, denn dort ist die Seele unseres Helden sicher und kann in einen neuen Körper für eine weitere Kampagne schlüpfen. Zumindest, bis auch diese Kampagnen-Welt verschlungen wurde. Das ewige Königreich können wir selbst ausbauen und aufwerten - auch zusammen mit unserer Gilde.

Revelation Online - Der Traum vom Fliegen

Im Westen werden kaum noch AAA-MMOs entwickelt, aber aus Asien kommen weiterhin viele ambitionierte Titel mit Millionenbudget, die auch hierzulande erscheinen. Eines davon ist das bunte Action-MMORPG Revelation Online aus China. Hinter dem Spiel steckt der Entwickler NetEase, der unter anderem Blizzards World of Warcraft im Reich der Mitte vertreibt.

Revelation Online setzt auf spaßige Action-Kämpfe, eine spannende Story und fliegende Helden. Dadurch sollte es vor allem für Fans des guten alten Aion interessant sein. Anders als in NCSofts Flatter-MMO können wir hier unbegrenzt lange in der Luft bleiben und die offene Spielwelt im Flug erkunden.

Bless - Themenpark mit viel PvP

Bless ist ein weiteres asiatisches AAA-MMO. Doch wo viele Konkurrenzprodukte aus Fernost bunt und animelastig daherkommen, präsentiert sich Bless etwas gediegener. In Korea startete Bless außerdem mit einem altmodischen Tab-Targeting-System, doch für den West-Release arbeitet Publisher Aeria Games an einem modernen Action-Kampfsystem.

Bless soll neben zahlreichen Themenpark-Elementen auch einen großen Wert auf PvP mit sehr vielen Teilnehmern legen. Außerdem soll es epische Realm-vs.-Realm-Kämpfe geben, in denen ganze Server um Ruhm und Ehre gegeneinander antreten. Bless ist dank der verwendeten Unreal-3-Engine sehr hübsch anzusehen.