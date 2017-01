Das Kinojahr 2017 bringt Superhelden, Animationsfilme, Science-Ficiton-Spektakel, Action-Kracher und das ein oder andere Sequel. Wir stellen die kommenden Film-Highlights vor und zeigen die ersten Trailer.

Von Vera Tidona |

Ghost in the Shell, Alien, Star Wars - Das Kino-Jahr 2017 lässt uns auf viele Blockbuster hoffen.

Wir schreiben das Jahr 2017 und auch in diesem Kino-Jahr kommt jeder Filmfan auf seine Kosten: Ob Superheldenfilme von DC Comics und Marvel, einen neuen Star-Wars-Film und weitere Science-Fiction-Filme, aber auch Action-Spektakel, Horrorfilme oder spaßige Animationsfilme. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

In der Jahresübersicht zeigen wir, welche Film-Highlights kommen und auf welche Blockbuster wir uns ganz besonders freuen dürfen. Für die meisten Filme gibt es bereits erste Bilder und Trailer.

Kinofilme im Januar 2017

Passengers

Kinostart: 05.01.

Im Science-Fiction-Film von Regisseur Morten Tyldum (The Imitation Game) befinden sich Jennifer Lawrence (Tribute von Panem) und Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) als Passagiere an Bord eines Raumschiffs auf dem Weg zu einem neuen Leben auf einem weit entfernten Planeten. Ihr Schicksal scheint besiegelt zu sein, als sie rund 90 Jahre zu früh aus ihrem Kälteschlaf erwachen und allein an Bord der Avalon sind. Während sie der Sache auf den Grund gehen, kommen sie sich näher. Doch schon bald kündigt sich eine Katastrophe an und es liegt einzig an ihnen beiden, das Leben der über 5.000 anderen Passagiere an Bord des Raumschiffs zu retten. In weiteren Rollen spielen Michael Sheen (Masters of Sex) und Laurence Fishburne (Matrix) mit.

The Great Wall

Kinostart: 12.01.

Das aufwendig gedrehte US-chinesische Action-Spektakel handelt von der Legende der Chinesischen Mauer. Matt Damon (Jason Bourne) reist ins alte China und kämpft an der Seite der kaiserlichen Armee gegen eine Horde von Monstern, den Taotie. Der epische Film wird von der Regie-Legende Yimou Zhang (Hero, House of Flying Daggers) inszeniert, die Idee des Films stammt jedoch von den US-Drehbuchautoren Max Brooks (World War Z), Marshall Herskovitz (Last Samurai) und Edward Zwick (Ausnahmezustand). Zur weiteren Besetzung gehören Willem Dafoe (Platoon), Andy Lau (Infernal Affairs) und Pedro Pascal (Game Of Thrones).

xXx: Die Rückkehr von Xander Cage

Kinostart: 19.01.

Regisseur D. J. Caruso (Disturbia) holt Vin Diesel (Fast & Furious) als Extremsportler Xander Cage zurück. Nach seinem ersten Einsatz in xXx aus dem Jahr 2002 kehrt der für tot gehaltene Xander Cage aus seinem selbstauferlegten Exil zurück. Im Auftrag der US-Regierung soll er mit seinem neuen Team eine gefährliche Waffe bergen, bevor sie in die Hände der Gegner fällt. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Samuel L. Jackson (Marvels Avengers, Django Unchained) als Agent Augustus Eugene Gibbons, neben Neuzugang Donnie Yen (Star Wars: Rogue One, Ip Man).

Resident Evil: The Final Chapter

Kinostart: 26.01.

Das große Finale der Filmreihe nach der Spiele-Reihe Resident Evil von Capcom kündigt sich an: Milla Jovovich schlüpft im sechsten Teil ein letztes Mal für ihren Ehemann und Regisseur Paul W.S. Anderson in die Rolle der Alice und kehrt dorthin zurück, wo alles begann: Raccoon City. Im Kampf gegen Zombies, Untote und Monster muss sie sich für einen alles entscheidenden Kampf gegen die skrupellose Umbrella Corporation stellen. Mit dabei sind außerdem Ali Larter (Resident Evil: Afterlife), Iain Glen (Game of Thrones), Shawn Roberts (Resident Evil: Retribution) und Ruby Rose (xXx: Die Rückkehr von Xander Cage).