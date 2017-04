Bohemia Interactive gibt den Release-Termin für den Jets-DLC von Arma 3 bekannt. Demnach dürfen wir uns ab dem 16. Mai 2017 in die Lüfte erheben. Am selben Tag erscheint ein Platform Update inklusive dem Flugzeugträger USS Freedom als Geschenk.

Bereits im vergangenen Monat hatte Bohemia Interactive den neuen Jets-DLC von ARMA 3 für den Mai dieses Jahres angekündigt. Allerdings gab es bisher noch keinen konkreten Release-Termin.

Mittlerweile hat der Entwickler dieses kleine Geheimnis gelüftet: Demnach erscheint die zehn Euro teure Erweiterung, die in Kooperation mit BRAVO ZERO ONE Studios entsteht, am 16. Mai 2017. In dem DLC wird sich alles um Luftkämpfe sowie das neue Showcase-Szenario drehen. Unter anderem sind folgende Flieger enthalten:

Flugzeuge im Jets-DLC von Arma 3

F/A-181 Black Wasp II

To-201 Shikra

A-149 Gryphon

Sentinel

Gleichzeitig mit dem Jets-DLC wird Bohemia Interactive das sogenannte Platform Update für Arma 3 veröffentlichen. Der kostenlose Patch bietet unter anderem Neuerungen und Optimierungen, die das allgemeine Gameplay verbessern sollen. Dazu zählen unter anderem eine Überarbeitung der Sensorenmechanik, dynamische Vehikel-Loadouts sowie neue Schadenseffekte.

Des Weiteren erhalten alle Besitzer von Arma 3 den Flugzeugträger USS Freedom als Geschenk. Das riesige Schiff bietet als mobile Einsatzbasis genügend Platz für mehrere Flieger und Helikopter. Allerdings können Spieler das Gefährt nicht direkt steuern, sondern lediglich mithilfe der Übersichtskarte positionieren.

Oberhalb dieser Meldung finden Sie einen Trailer von Arma 3, der Ihnen anhand von Gameplay-Szenen den Flugzeugträger USS Freedom vorstellt.

