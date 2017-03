Am 14. März 2017 erfolgt der Release des DLCs »They Shall Not Pass« für Inhaber des Premium-Pass von Battlefield 1. Zuvor wird es eine Server-Downtime von 9:00 bis zirka 11:00 Uhr geben. Der separate Release der Download-Erweiterung ist für den 28. März geplant.

Von Andre Linken |

Am heutigen 14. März 2017 erscheint der DLC »They Shall Not Pass« für alle Besitzer des Premium-Pass von Battlefield 1. Um den Release vorzubereiten, werden die Server für Wartungsarbeiten heruntergefahren.

Wie die Entwickler von DICE offiziell bekannt gegeben haben, sollen die Server aktuellen Planungen zufolge ab 11:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder online und der der DLC somit verfügbar sein. Gleichzeitig wird ein neues Update aufgespielt, zu dem bisher allerdings noch keine konkreten Patch-Notes bekannt sind.

Ready to make a stand? #Battlefield 1 They Shall Not Pass will be available on March 14, after the below times. pic.twitter.com/B3UKtvDrmn — Battlefield (@Battlefield) March 13, 2017

Das bietet der DLC

»They Shall Not Pass« ist der erste von drei angekündigten kostenpflichtigen DLCs für Battlefield 1. Die Erweiterung ist einzeln oder im Rahmen des Premium-Passes für Battlefield 1 erhältlich. Der DLC führt die französische Armee in Battlefield 1 ein und enthält neue Waffen, Fahrzeuge und vier neue Maps, die unter anderem die Schlacht um Verdun zum Thema haben. Außerdem gibt es zwei neue Operationen und den Spielmodus Frontlines, eine Mischung aus Rush und Conquest.

Der separate Release von »They Shall Not Pass« ist für den 28. März 2017 geplant. Wie gut der DLC tatsächlich ist, erfahren Sie in unserem ausführlichen GameStar-Test.

