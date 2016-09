Nach der Beta von Battlefield 1 will DICE einige Dinge auf Basis des gewonnenen Feedbacks ändern. Conquests wird sich nicht zu sehr vom Original unterscheiden, leichte Panzer und die Pferde werden abgeschwächt. Sanitäter und Versorger sollen hingegen stärker werden.

Pferde und Panzer waren in der Beta von Battlefield 1 zu stark, sagt DICE. Deswegen wird es Änderungen geben.

DICE Schweden hat, wie eine Woche zuvor versprochen, Änderungen auf Basis der Open Beta von Battlefield 1 bekanntgegeben. In einer Meldung auf der offiziellen Webseite erklärt Lead World Designer Daniel Berlin, was sich im finalen Spiel ändern werde. So sollen besonders Panzer schwächer werden, für Conquest kommt das alte Ticketsystem zurück.

Conquest

So wird das Ticketsystem von Conquest etwas verändert: Abschüsse zählen - wie in den Vorgängern auch - genauso wie das Halten von Punkten auf der Karte. In der Beta waren nur die Flaggenpunkte relevant, was indirekt die Sanitäter-Klasse und ihre Fähigkeit der Wiederbelebung von Mitspielern abgeschwächt hatte. Schließlich war es für den Punktestand egal, ob es eine Wiederbelebung gibt, oder man den Wiedereinstieg wählen muss.

Sanitäter

Stichwort Sanitäter: Der hatte es in der Beta bereits schwer, da wiederaufstellbare Mitspieler nur auf der Karte angezeigt wurden, wenn diese aktiv nach einem Medic riefen. Das Icon wird Sanis ab jetzt immer angezeigt, wie Julian Manolov via Twitter erklärt. Ein Wort zu den Sanitätern fehlt in der Meldung von Daniel Berlin.

Versorger und Vehikel

Der geht zumindest auf Versorger ein, die in der Beta keine Waffen gegen Panzer hatten. Alle Klassen sollten im fertigen Spiel leichter gegen Panzer kämpfen können, auch der Versorger wird einen entsprechenden Ausrüstungsgegenstand erhalten. Zu Verbesserung des Anti-Vehikel-Potentials aller Klassen kommt eine Abschwächung des leichten Panzers. Und auch Pferde, beziehungsweise die Kavallerie-Spieler, sollen zum Release weniger aushalten.

Wie sich die Änderungen auf das Spiel auswirken, sehen wir am 21. Oktober 2016. Dann erscheint Battlefield 1 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Early-Access-Termin ist der 18. Oktober, am 13. Oktober starten EA und Origin Access. Mehr zu Battlefield 1 gibt es in unserer Titelstory im aktuellen Magazin.