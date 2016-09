Nach dem Cinematic-Storytrailer zu Battlefield 1 will DICE auch richtiges Gameplay aus dem Singleplayer zeigen. Im Rahmen der TwitchCon 2016 wird es am 01. Oktober einen Livestream der Einzelspieler-Kampagne geben.

Von Stefan Köhler |

Nach dem Storytrailer zu Battlefield 1 gibt es Anfang Oktober auch noch eine Gameplay-Präsentation des Singleplayers.

Zum Thema Battlefield 1 ab 54,99 € bei Amazon.de Battlefield 4 für 11,99 € bei GamesPlanet.com Electronic Arts und DICE präsentieren am Wochenende erstes Gameplay aus der Kampagne des Weltkriegsshooter Battlefield 1. Das wurde via Twitter angekündigt. Die Präsentation soll im Rahmen der TwitchCon-Messe am Samstag, 01. Oktober, um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden.

Der Show ging eine Veröffentlichung des Cinematic-Storytrailers und neuer Informationen voraus, die wir in einem Special analysiert haben. Die Geschichte von Battlefield 1 wird mindestens fünf Schicksale an unterschiedlichen Schauplätzen in Europa und im Mittleren Osten beleuchten.

Save the date. The first livestream of Battlefield 1 Single Player gameplay is coming: https://t.co/6DHrILXDDU pic.twitter.com/FaRsFLV42p — Battlefield (@Battlefield) September 29, 2016

Welche Story-Kapitel im Livesteam vorgestellt werden, wurde nicht verraten. Möglich ist eine Präsentation der Missionen »Stahlgewitter« und »Durch Morast und Blut«, diese sind nämlich Teil der Demo für EA/Origin Access.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4, beziehungsweise am 18. Oktober im Early Access, beziehungsweise am 13. Oktober 2016 im EA/Origin Access.