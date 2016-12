Vom 21. bis zum 29. Dezember findet in Battlefield 1 das Festtagsevent statt. Neben gratis Battlepacks und Skins gibt es auch einen neuen Spielmodus über die Feiertage sowie die Möglichkeit auf eine zeitlich limitierte Erkennungsmarke.

Wer die Weihnachtsfeiertage in Battlefield 1 verbringt, erhält zwischem dem 21. Dezember bis zum 29. Dezember einen neuen Spielmodus und einige Bonus-Items.

Zum Thema Battlefield 1 ab 16,99 € bei Amazon.de Battlefield 1 für 49,99 € bei GamesPlanet.com Kurz vor Weihnachten veranstaltet EA auch in Battlefield 1 ab heute ein Festtagsevent. Der Publisher hat auf seiner Webseite bekannt gegeben, welche Geschenke und Events im Spiel in den kommenden Tagen stattfinden werden. Darunter befindet sich neben Battlepacks & Co. auch ein neuer Spielmodus.

21. Dezember: Das neue eigene Spiel »Blindlieferung« geht live. Spielt diesen einzigartigen Ansatz des Taubenträger-Modus, in dem die Minikarte deaktiviert ist und nur Handfeuerwaffen und Sprengsätze erlaubt sind.

22. Dezember: Ab dem 22. Dezember wird allen Spielern die »Weihnachtsfrieden-Erkennungsmarke« gewährt (eine pro Konto). Ihr müsst euch nur nach diesem Datum bei Battlefield 1 anmelden und schon gehört die Marke euch.

22. Dezember: Fahrzeug-Skins werden in Battlefield 1 eingeführt. In der neuen Battlepacks-Version sind möglicherweise zwei Skins für schwere Panzer enthalten: »SchnucK« (herausragend) und »Gold der Wüste« (legendär).

23. bis 29. Dezember: Alle Spieler, die sich in dieser Zeit bei Battlefield 1 anmelden, erhalten ein Gratis-Battlepack pro Konto.

23. bis 29. Dezember: Alle Besitzer des Battlefield-1-Premium-Pass, die sich zwischen dem 23. und 29. Dezember anmelden, erhalten zwei weitere »überlegene« Battlepacks. (Zuzüglich zu den 14 überlegenen Battlepacks, die Premium-Mitglieder ohnehin erhalten.)

