Alle vier Erweiterungen von Battlefield 1 sind nun bekannt: In the Name of the Tsar bringt die Ostfront und Russland, Turning Tides zeigt Landungsoperationen wie den Überfall auf Zeebrugge und Gallipoli. Apocalypse soll wohl den Wahnsinn des Ersten Weltkriegs deutlich machen.

Endlich gibt es ein paar Informationen zu den vier DLCs für Battlefield 1.

Nach They Shall Not Pass haben DICE und EA nun die restlichen drei DLCs für Battlefield 1 vorgestellt. Auf der offiziellen Webseite gibt es Konzeptzeichnungen und erste Details zu jeder Erweiterung. Außerdem gibt es ein Release-Datum für den ersten Mehrspieler-DLC.

Update: Mehr Details gibt es aus der offiziellen Pressemeldung von EA, die neuen Informationen finden sich zu den einzelnen DLCs unterhalb.

They Shall Not Pass

They Shall Not Pass kommt Mitte März für Premium-Besitzer und Ende März für alle anderen Battlefield-Spieler.

Infos und Videos gibt es zu They Shall Not Pass bereits zu genüge. Jetzt hat der Frankreich-DLC endlich ein Release-Datum: Am 14. März legen Premium-Kunden los, nach zwei Wochen Vorsprung dürfen dann alle anderen Battlefield-Spieler am 28. März die Erweiterung einzeln dazukaufen.

In The Name Of The Tsar

In The Name Of The Tsar heißt der Russland-DLC von Battlefield 1. Ein erstes Artwork zeigt Schneelandschaften und Panzerzug.

Die russische Armee und die Ostfront kommen mit der zweiten Erweiterung für Battlefield 1. Schneekarten erwarten Spieler an der (geographisch) größten Front des Ersten Weltkriegs. Aus der Pressemeldung:

Spieler marschieren mit der russischen Armee an die größte Front des Ersten Weltkriegs und kämpfen in Galizien mit den legendären Husaren während der Brussilow-Offensive. Sie werden Teil der Gefechte von Unternehmen Albion auf einem vereisten Archipel und bekämpfen feindliche Truppen in den verschneiten Schluchten des tückischen Lupkow Passes.

Turning Tides

Turning Tide fokussiert sich auf Landeoperationen im Ersten Weltkrieg.

In der dritten Erweiterung von Battlefield 1 dreht sich alles um Amphibische Kriegsführung und Landungsoperationen im Ersten Weltkrieg. Dediziert genannt wird der Überfall auf Zeebrugge und die Schlacht um Gallipoli. Die Konzeptzeichnung zeigt den belgischen Hafen Zeebrugge bei Nacht - führt Turning Tides Nachtkarten ein? Aus der Pressemeldung:

Spieler nehmen mit dem neuen Zerstörer an taktischen Seeschlachten teil oder steuern das Coastal Class-Luftschiff in packenden Gefechten an Land zu Wasser und in der Luft. Sie erleben in Turning Tides den waghalsigen Angriff auf Zeebrugge und erstürmen die Strände von Gallipoli.

Apocalypse

Viel gibt DICE zum DLC Apocalypse nicht bekannt - der Beschreibung nach will man aber die 16er-Freigabe in Deutschland ausreizen.

»Over the top in den berüchtigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs« und »brutale Werkzeuge und einzigartige Waffen« - das verspricht der letzte DLC Apocalypse. Das klingt nach neuen experimentellen Waffen und Fahrzeugen über Char 2C und Co. hinaus. Aus der Pressemeldung:

Sie erobern umkämpfte Gebiete mit brutalen Werkzeugen und einzigartigen Waffen, die aus der Not heraus entstanden. Während sie in die Hölle hinabsteigen, kommen sie den albtraumhaften Schrecken des Ersten Weltkriegs näher denn je.

Weitere Release-Termine und konkretere Inhalte werden leider nicht genannt.