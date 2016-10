Loadouts verändern, Dogtags anlegen und Codex-Einträge lesen. Das geht in der Battlefield 1 Companion App für Smartphone und Browser.

Von Johannes Rohe |

Kurz vor dem offiziellen Release von Battlefield 1 (Erscheinungsdatum: 21. Oktober) haben EA und Dice die neue Battlefield 1 Companion App für Smartphone und den Browser gestartet. Und die neue Oberfläche hat einige nützliche Features zu bieten.

Test, Videos und alle Infos zu Battlefield 1

Sie können Dogtags anschauen und anlegen, Logos gestalten oder Codex-Einträge lesen, die Sie im Spiel freigeschaltet haben. Am besten aber: Sie können das Loadout ihrer Soldatenklassen und Fahrzeuge ändern und sogar neue Waffen freischalten, ohne dafür extra einem Spiel beitreten zu müssen. Das Hauptmenü von Battlefield 1 bietet dafür nämlich unverständlicherweise keine Möglichkeit. Wenn Sie also in Ruhe ihre Soldaten ausrüsten wollen, sollten Sie sich die App einmal anschauen.

Die Companion App für Handys ist kein komplett neues Programm, sondern ein großes Update für die bereits existierende Battlelog Mobile App. Sie finden die App für iOS und Android im jeweiligen App-Store zum Download. Wenn Sie die Einstellungen lieber im Browser machen möchten, folgen sie einfach unserem Link auf die neue Battlefield Companion Website.