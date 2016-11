Berherzigen Sie die Tipps und Tricks in diesem Guide für Battlefield 1! Ihre Teamkameraden werden es Ihnen danken.

Von Johannes Rohe |

Sei! Kein! Depp! Wer sich in Battlefield 1 gut anstellen will, muss eigentlich nur die Regeln in diesem Guide befolgen.

Einige Mitspieler in Battlefield 1 treiben uns einfach zur Weißglut. Sie stehlen Kameraden die Panzer, lassen sich einfach nicht reviven, verteilen keine Munition oder erteilen als Squad-Leader keine Befehle. Wir sind uns sicher, solche Deppen haben Sie auch schon auf dem Schlachtfeld getroffen.

Aber sind Sie sich sicher, dass Sie auch selbst alle Regeln des Kriegs beherrschen? In seinem Guide-Video hat der Shooter Experte Fabian Siegismund acht Dos and Don'ts gesammelt, die Sie unbedingt beherzigen sollten. Wenn Sie sich an diese Tipps halten, sind Sie eine Verstärkung für jedes Team.

Falls Sie darüber hinaus noch Hilfe für BF 1 suchen, schauen Sie sich doch gleich Fabians weitere Guide-Videos an, mit Einsteigertipps und speziellen Hilfe-Videos zum Medic, Sturmsoldaten, Support, Scout, den Panzern und den Flugzeugen in Battlefield 1.

