Wie spiele ich den Scout in Battlefield 1? Shooter-Experte und Ex-GameStar-Redakteur Fabian Siegismund gibt wichtige Tipps und Tricks für den Umgang mit der Späher-Klasse.

Von Michael Herold |

Fabian gibt in seinem Guide-Video Einsteigertipps für die Scout-Klasse.

Der Scout ist in Battlefield 1 in erster Linie Spezialist für den Kampf auf große Distanz. Aus einem sicheren Versteck heraus kann er mit seinem Scharfschützengewehr Gegner in hundert Meter Entfernung ausschalten. Doch der Späher kann auch für das Team sehr hilfreich sein, zum Beispiel indem er Gegner markiert und sie so für seine Mitspieler sichtbar macht.

Unser Ex-Kollege und Shooter-Experte Fabian Siegismund erklärt in seinem Guide-Video die Späher-Klasse und gibt Tipps, wie sich mit Scharfschützengewehr, Periskop, Leuchtpistole und anderen Gadgets möglichst viele Punkte machen lassen.

Wenn Sie lieber eine andere Klasse spielen, sehen Sie sich Fabians Hilfe-Video zum Medic, das Guide-Video zum Assault oder das Einsteiger-Tutorial zum Support an. Die Grundlagen von Battlefield 1 erklärt Fabian in einem eigenen Tutorial.

Für die kommenden Wochen arbeitet Fabian bereits an weiteren Guide-Videos, die wir Ihnen ebenfalls auf GameStar.de präsentieren werden.

