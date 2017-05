Publisher-Deal und neuer Teaser-Trailer. Auf der PDXCON hat Battletech-Entwickler Harebrained Schemes eine Kooperation mit den Strategie-Experten von Paradox bekannt gegeben. Ein Releasetermin steht aber weiterhin aus.

Von Manuel Fritsch |

Das rundenbasierte Mechwarrior-Taktispiel Battletech des Entwickler Harebrained Schemes wurde über eine erfolgreiche Kickstarterkampagne mit fast 3 Millionen US-Dollar finanziert. Im Rahmen der PDXCON hat Paradox Interactive nun seine Unterstützung für das Projekt als Publisher bekannt gegeben.

Passend zur Bekanntgabe der Kooperation wurde ebenfalls ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht. Konkrete Details, was die Zusammenarbeit für das Projekt bedeutet, wurden keine genannt. In der offiziellen Pressemitteilung, in der Harebrained-Chef und Battletech-Miterfinder Jordan Weisman zu Wort kommt, heißt es:

Wir sind zuversichtlich, dass wir ein Spiel abliefern können, dass der Marke MechWarrior gerecht wird. Und wir sind extrem glücklich, die Erfahrung von Paradox als Publisher an unserer Seite zu haben, um Battletech so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen.



Ein Releasetermin steht weiterhin aus, das Spiel soll aber wie angekündigt noch dieses Jahr veröffentlicht werden.