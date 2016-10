Michel Ancel von Ubisoft hat ein weiteres Artwork veröffentlicht, das ziemlich deutlich auf Beyond Good and Evil 2 hinweist. Allerdings befindet sich das Spiel wohl noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Von Andre Linken |

Beyond Good and Evil 2 befindet sich wohl noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Es gibt ein weiteres Lebenszeichen von dem Action-Adventure Beyond Good and Evil 2. Nach den beiden Teaser-Bildern aus den vergangenen Tagen hat der Serienerfinder Michel Ancel jetzt ein drittes Artwork via Instagram veröffentlicht.

Darauf ist ein aufrecht stehendes Nashorn zu sehen, das eine Art Arbeitshose trägt. Der Stil des Artworks passt sowohl zu den zuvor veröffentlichten Bildern als auch dem Art-Design von Beyond Good & Evil.

Endangered species - now saved - Game in pre-production - Stay tuned ! A photo posted by Michel Ancel (@michelancel) on Oct 4, 2016 at 2:19pm PDT

Vorproduktion gestartet, grünes Licht von Ubisoft?

Noch einen Tick interessanter dürfte jedoch der Text unter dem Artwork sein. Dort steht geschrieben

Gefährdete Spezies - jetzt gerettet - Spiel in der Vorproduktion - bleibt dran!

Demnach befindet sich Beyond Good and Evil 2 wohl noch in einer recht frühen Entwicklungsphase. Zudem lässt der Text mit dem Hinweis auf eine jetzt gerettete Spezies darauf schließen, dass Ubisoft wohl endgültig grünes Licht für das Projekt gegeben hat. Allerdings war in der Vergangenheit bereits mehrfach ganz offen die Rede davon, dass Michel Ancel an Beyond Good and Evil 2 arbeitet - zuletzt bei der diesjährigen E3 in Los Angeles.