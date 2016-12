Black Desert Online gibt’s für kurze Zeit für eine Woche gratis. Ideal, um sich das Sandbox-MMO einmal anzusehen und das neue Weihnachts-Event im Spiel zu feiern.

Von Jürgen Stöffel |

Publisher Kakao-Games wünscht frohe Weihnachten und spendiert uns eine Woche kostenlose Spielzeit in Black Desert Online. Das Sandbox-Online-Rollenspiel ist kein Free2Play-Titel. Vielmehr muss man das Game erst kaufen, bevor man es spielen darf. Wer sich jedoch vom 15. Dezember bis zum 4. Januar bei Kakao-Games einen kostenlosen Account eröffnet, bekommt sieben Tage uneingeschränkten Spielzugang.

In dieser Zeitspanne feiert die Welt von Black Desert Online auch Weihnachten. Daher schneit es in bestimmten Regionen und wer zum Himmel aufsieht, kann womöglich gar Santa Claus selbst dort erkennen. Wer zu Weihnachten gern Freude verbreitet, darf sich im Echtgeld-Shop Geschenke kaufen und an andere Spieler weitergeben. Weihnachts-Enthusiasten machen dies in dem neuen Weihnachtsmann-Kostüm, das es ebenfalls im Shop gibt.