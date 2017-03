Ein Easter Egg in den Battleborn-DLCs gibt Hinweise auf die Story von Borderlands 3.

Lange Zeit war es recht still um Borderlands 3, auch wenn die Entwickler von Gearbox schon vor einiger Zeit klarstellten, dass es einen Nachfolger zu Borderlands 2 geben wird. So langsam scheint die Marketingtrommel aber gerührt zu werden, denn kurz nach der Technik-Demo von der GDC ist nun ein Borderlands 3-Easter-Egg in den DLC-Operations von Battleborn entdeckt worden.

In den fünf bisherigen DLCs sind nämlich immer wieder Portale aufgetaucht, die seltsame Audiosignale ausgesendet haben. Dahinter versteckten sich Botschaften im Morsecode, die jetzt von der Community entschlüsselt wurden. Setzen wir alle Signale zusammen, kommen wir auf folgende Nachricht:

Visit Prometea, Children of the Vault, We Are Not on Pandora Anymore, Tannis Is Not What She Seems, Do Not Open the Vaults