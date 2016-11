Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Call of Duty - PC-Preload für Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered gestartet

Vorbesteller können ab sofort Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered vorab herunterladen. Der erste Download ist etwa 96 GB groß, insgesamt 130 GB Festplattenspeicher soll am Ende belegt werden.

Von Stefan Köhler |