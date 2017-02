Der Multiplayer-Part von Call of Duty: Infinite Warfare ist bei Steam bis zum 26. Februar 2017 kostenlos spielbar. Zudem gibt es eine Aktion beim Kauf des Shooters mit einem Rabatt von 50 Prozent.

Von Andre Linken |

Wer schon immer mal etwas intensiver in den Multiplayer-Part von Call of Duty: Infinite Warfare reinschnuppern wollte, bekommt an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu.

Noch bis zum 26. Februar 2017 haben Sie die die Gelegenheit, den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare via Steam kostenlos zu spielen. Dabei gibt es inhaltlich keinerlei Einschränkungen, lediglich der Zeitfaktor ist entscheidend. Die Aktion endet am Sonntag um 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Gleichzeitig findet bei Steam eine kleine Aktion statt: Wer sich bis zum 2. März 2017 zum Kauf von Call of Duty: Infinite Warfare entscheidet, erhält einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent.

