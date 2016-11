CoD: Modern Warfare Remastered - Easter-Egg erinnert an Map-Glitch des Originals

Mit einem Easter-Egg in Call of Duty: Modern Warfare Remastered erinnern die Entwickler von Raven Software an einen Glitch aus dem Original. Damals konnten Spieler eine Map an einer bestimmten Stelle verlassen. Jetzt steht dort ein Warnschild.

Von Christian Fritz Schneider |