Die Entwickler von Call to Arms haben eine freie, kostenlose Version des Spiels auf Steam veröffentlicht.

Die Entwickler des Echtzeitstrategiespiels Call to Arms haben eine kostenlose Version ihres Spiels veröffentlicht. Auf Steam ist die Version nun verfügbar und erlaubt Einblick in den Multiplayer-Modus. Wer gerne den Singleplayer spielen möchte, oder den Steam Workshop nutzen möchte, muss dagegen auf die Vollversion, Deluxe- oder Ultimate-Edition upgraden.

Free Version

We think you should try before you buy! Grab the game for free and play multiplayer matches or skirmishes versus bots. Furthermore, you can unlock all multiplayer units in the free version via the progression system. In case you want to enjoy singleplayer or Workshop content, then you can upgrade your game to full version at any time!