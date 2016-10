Heute gibt es den vorerst letzten Fire-Abend-Stream auf GmeStar Twitch. Pasend dazu zeigen wir ganz das kommende Daedalic-Spiel Candle zusammen mit dem Entwickler.

Von Christian Fritz Schneider |

Heute nur ein Spiel im Fire-Abend ab 19 Uhr auf GameStar Twitch: Candle von und mit Daedalic.

Heute ab 19 Uhr läuft auf GameStar Twitch die letzte Folge eines kleinen Twitch-Experiments von GameStar Redakteur Christian Fritz Schneider und Ex-GameStar-Mitarbeiter Franz Philipp Dubberke: der Fire-Abend.

Das Format sollte in erster Linie eher unbekannten kleinen Spielen und im besten Fall auch ihren Entwicklern einen Rahmen geben, ihre Spiele zu zeigen, auf Fragen der Zuschauer zu antworten und einfach einen entspannten Feierabend mit neuen Spielen zu haben.

Aus geringem Interesse am Format bei den Zuschauern und weil sich Twitch nicht als der richtige Ort für solche Vorstellung herausgestellt hat, stellen wir das Format diese Woche ein und überlegen uns einen anderen Weg, Interesse an Spielen zu wecken, die vielleicht abseits des Mainstreams liegen, aber trotzdem sehr spannend sein können.

Wir bedanken uns bei bei allen, die uns unterstützt haben und hoffen, ihnen demnächst ein neues Format bieten zu können.

Heute im »Fire-Abend« ab 19 Uhr

Candle - In der letzten Folge zeigen wir genau das, was immer der Fokus des Fire-Abends war. Ein kleines noch sehr unbekanntest Spiel - im besten Fall zusammen mit den Entwicklern. Wie passend also, dass wir heute mit Candle eine Kerze zum Abschied anzünden.