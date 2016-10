Candle - Exklusive Gameplay-Demo zum neuen Daedalic-Spiel

Die Mixtur aus Rätseln, Plattform-Elementen und esoterisch angehauchter Inszenierung erinnert Kenner sofort an den Indie-Hit Braid von Jonathan Blow (The Witness). In Candle spaziert der Protagonist Teku durch eine mystische Spielwelt, die komplett per Wasserfarben auf echtem Papier gezeichnet und hinterher eingescannt wurde. Im Mittelpunkt steht dabei die titelgebende Kerze, respektive Tekus magischer Flammenfinger: Mit der kleinen Funzel entzündet man Objekte, um so beispielsweise den weiteren Weg durch die im Metroidvania-Stil aufgebaute Umgebung freizumachen. Candle sammelte per Crowdfunding insgesamt knapp 52.000 US-Dollar ein.