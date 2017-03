Einschienenbahnen: Auf Stelzen rasen diese teuren, aber schnellen und geräumigen Züge entweder in der Mitte von Straßen entlang oder frei durch die Pampa. Haltestellen liegen entweder direkt über Straßen oder am Straßenrand, je nachdem, was man bevorzugt. Die Gleise lassen sich entweder ein- oder zweispurig verlegen, je nachdem, ob Züge in nur eine oder in beide Richtungen fahren sollen.