Manchmal gehen die Meinungen von Kritikern und Fans weit auseinander - warum eigentlich? In Folge 2 des GameStar-Podcasts diskutieren wir darüber - und über die Gründe, warum Maurice Mass Effect hasst.

Von Michael Graf |

Kritiker und Fans sind nicht immer einer Meinung, und manchmal sind diese Meinungsunterschiede sogar so krass, dass man sich fragen muss, wer da eigentlich wen nicht versteht. Etwa bei einem Film wie Batman v Superman, der von der Kritik zerrissen wurde, bei vielen Fans aber durchaus Anklang fand. Auch die Leser unserer eigenen Filmkritik stritten heftig darüber, was denn nun gerechtfertigter sei: Unser vernichtendes Urteil oder das der zufriedenen Kinogänger.

Sind wir mit den KI-Problemen von Civ 6 zu lasch umgegangen? Gleiches gilt bei Spielen: Seien's die KI-Macken von Civilization 6 oder die unerfüllten Entwicklerversprechen von Torment: Tides of Numenera, auch hiermit gingen viele Kritiker - darunter wir selbst im Test - nicht so hart ins Gericht wie sich das manch GameStar-Kommentator oder Steam-Reviewer gewünscht haben mag. Stellt sich die Frage: Warum eigentlich? Was trennt Kritiker von Fans? Darüber sprechen die kritischen GameStar-Fanboys Maurice Weber, Dimitry Halley und Michael Graf in der zweiten Folge unseres GameStar-Podcasts.



