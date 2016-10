Civilization 6 im Quiz der Woche :

Zum Release von Civilization 6 verlosen wir Digital-Deluxe- und Standardversionen des Spiels – aber nur unter denen, die sich mit der Serie auskennen!

Von Jochen Redinger |

Nur noch diese Runde. Schnitt: Früher Morgen. Die Civilization-Reihe gehört zweifellos zu den Klassikern der Videospielgeschichte und hat wohl wie kaum eine andere Serie die Nächte unzähliger Strategiefans gefressen. Der Blick in die schlafmüden Augen unserer Tester zeigt: Civilization 6 wird das wieder tun!

Damit auch unsere Leser in den Hochgenuss durchzockter Herbstnächte kommen, verlosen wir gemeinsam mit Gamesplanet insgesamt fünf Steam-Exemplare von Civ 6, zweimal in der Digital Deluxe Edition und dreimal in der Standardfassung. Jedoch nur unter Civ-Veteranen, die sich mit der Serie auskennen und uns die Antworten auf unsere sieben kniffligen Fragen liefern können!

Auch diejenigen, die sich das Spiel bereits gekauft haben, sollen nicht leer ausgehen: Wer Civilization 6 über Gamesplanet erworben hat und bei unserem Quiz gewinnt, bekommt seinen Kaufpreis zurückerstattet!

Zum Quiz der Woche: Kennen Sie Civilization?

Teilnahmeschluss ist der 28. Oktober.