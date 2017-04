Bandai Namcos neues Spiel Code Vein soll 2018 erscheinen - doch noch ist unklar, ob das Action-Rollenspiel auch für den PC erscheinen wird, oder nur für aktuelle Konsolen.

Von Manuel Fritsch |

Erscheint das ARPG Code Vein auch für den PC? Bisher ist unklar, ob das Spiel für Windows-Maschinen erscheinen wird.

Das Vampir-Action-Rollenspiel Code Vein von Bandai Namco soll 2018 veröffentlicht werden, soviel steht fest. Ob das ARPG jedoch auch für den PC erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. In der deutschen Pressemitteillung werden bisher keine Zielplattformen für das Spiel genannt, in der englischen Version der Meldung ist nur von »release on major home consoles« die Rede (deutsch: »Release für führende Heimkonsolen«).

In den USA ist der PC-Markt aber auch nicht relevant, daher sind Rückschlüsse über einen PC-Release in Europa dazu kaum aussagekräftig. Wir haben in der deutschen Niederlassung von Bandai Namco nachgefragt und werden die News aktualisieren, sobald wir Antwort erhalten.

Die Prämisse von Code Vein: In der nahen Zukunft geht die Zivilisation den Bach runter und wird zu einer lebensfeindlichen Einöde. In den Ruinen leben Wiedergänger (Revenants) in einer Gesellschaft von Ausgestoßenen namens Vein und kämpfen ums Überleben. Denn neben grausigen Monstern werden sie von ihrem eigenen Blutdurst bedroht. Bekommen sie zu wenig Lebenssaft, werden sie zu den Verlorenen (Lost) und damit zu wilden Bestien.