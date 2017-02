Conan Exiles ist zwar ein Survival-Game, aber die Entwickler von Funcom haben allerlei Elemente aus Online-Rollenspielen in das Barbaren-Spektakel eingebaut.

Conan Exiles befindet sich noch in der Early-Access-Phase und wird gerade von Spielern erkundet. Mittlerweile haben sich laut unserer Parternerseite Mein-MMO auch einige Hobby-Barbaren in die Tiefen der »Underground City« vorgewagt. Darin begegneten ihnen bis dato unbekannte Gefahren und Schätze. Beispielsweise eine Riesenschlange und ein untoter Drache, die klar als Bossgegner auftreten.

Epische Beute im Dungeon

Außerdem fand man besondere Gegenstände mit eigenem Namen. Im aktuellen Fall war es ein besonderer Speer namens »Gavains Rusty Pike«. Das Teil hat neben seinem Namen eine launige Geschichte und besondere Eigenschaften. Dungeons, Bosse und legendäre Items sind eigentlich typische Features von Online-Rollenspielen und in Survival-Games eher ungewöhnlich.

Andererseits stammt Conan Exiles auch von Funcom, die mit den MMORPGs Age of Conan und The Secret World bereits große Online-Rollenspiele schufen. Es bleibt also spannend, welche Features noch in Conan Exiles entdeckt werden oder durch Updates ins Spiel kommen.