Die Entwickler erhalten für ihren kommenden Titel Cyberpunk 2077 Unterstützungsgelder aus einem staatlichen Fond. Besonders zwei Aspekte des kommenden Titels sollen gefördert werden.

Von David Gillengerten |

Mit Cyberpunk 2077 hat sich CD Projekt RED um Fördergelder des polnischen Staates beworben. Nun erhält der Entwickler einen Zuschuss in Millionenhöhe.

Während in Deutschland zuletzt eine Debatte über die staatliche Förderung rund um den Deutschen Computerspielpreis entbrannte, gibt es aus Polen positive Rückmeldung für das Medium. Wie nun bekannt wurde, fördert das Land die Entwickler von CD Projekt RED mit einem Forschungszuschuss von 7 Millionen Euro.

Das Geld wird im Rahmen des GameInn-Programms ausgeschüttet, das die weltweite Konkurrenzfähigkeit polnischer Spielentwickler bis 2023 erhöhen möchte. Vergeben wird es durch das National Centre for Research and Developement in Polen.

Auch GOG.com sollte gefördert werden

Gefördert werden die Aspekte »Seamless Multiplayer«, also ein übergangsloser Multiplayer und damit eine Technologie, um einzigartige Mehrspieler-Mechaniken zu entwickeln, und »City Creation«, eine komplexe Technologie, um große lebendige Städte zu erschaffen, die in Echtzeit spielbar sind.

Cyberpunk 2077: Release sehr wahrscheinlich noch vor 2019

Weitere Punkte, die CD Projekt RED bei der Antragstellung im September hervorhob, waren »Animation Excellence« (realistischere Animationen) und »Cinematic Feel« (Kino-Gefühl). Darüber hinaus bewarb sich das Unternehmen für eine weitere Förderung. Sie sollte vor allem ihrer Verkaufsplattform GOG.com zugutekommen. Die Entwickler wollte damit eine Konsolen- und PC-übergreifende Software-Basis für Spiele aufbauen.

