Der Multiplayer-Shooter Days of War ist mit einer Überraschung im Early Access auf Steam gestartet: Bis zu 100 Spieler werden in speziellen Events den D-Day nachspielen können.

Von Johannes Rohe |

Bis zu 100 Spieler sollen in Days of War um Omaha Beach kämpfen. Der Soldat James Ryan lässt grüßen.

Zum Thema Days of War ab 8,35 € bei Amazon.de Dass der kickstarter-finanzierte Weltkriegs-Shooter Days of War am 26. Januar im Early-Access-Programm auf Steam veröffentlicht werden würde, war schon länger bekannt. Zum Release haben die Entwickler aber noch ein Ass im Ärmel:

Wie das Team von Driven Arts bekannt gegeben hat, wird Days of War gigantische Schlachten mit bis zu 100 Spielern auf einem Server unterstützen.

Bis auf weiteres bleiben diese großen Gefechte aber auf besondere Events auf den offiziellen Servern des Entwicklerteams begrenzt. Die erste 100-Spieler-Schlacht wird am Wochenende vom 3. bis zum 5. Februar ausgetragen und auf der D-Day-Karte Omaha Beach stattfinden.

Wenn die Entwickler mit der Performance und Balance der großen Schlachten zufrieden sind, soll das Spielerlimit auch für Community-Server von derzeit 32 auf 100 Spieler angehoben werden.

Wir konnten Days of War bereits vor dem offiziellen Release anspielen und können bereits verraten, dass sich das Spielgefühl irgendwo zwischen Day of Defeat und den ersten Call of Dutys ansiedelt. Die Maps sind teilweise bis ins Detail bekannten Klassikern aus Day of Defeat nachempfunden.

Für einen genaueren Eindruck vom Spiel fehlten uns bislang die Mitspieler. Sobald wir ausreichend Spielerfahrung auf gefüllten Servern sammeln konnten, werden wir eine ausführliche Einschätzung des Weltkriegs-Shooters auf GameStar.de veröffentlichen. Den direkten Konkurrenten Day of Infamy haben wir bereits vorgestellt.