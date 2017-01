Die Entwickler von Days of War mussten die Map Thunder aus der Early-Access-Version des Weltkriegs-Shooters entfernen. Zuvor hatte Valve Beschwerde wegen eines Copyright-Verstoßes eingelegt.

Von Johannes Rohe |

Diesen Anblick gibt es zukünftig nur noch in Day of Defeat und nicht mehr in Days of War. Die Entwickler mussten die Map Thunder entfernen.

Da waren es nur noch drei: Driven Arts, der Entwickler des Weltkriegs-Shooters Days of War, musste eine von vier Maps aus der Early-Access-Version des Spiels entfernen.

Wie wir schon in unserem Angespielt-Video zu Days of War festgestellt haben, war die Karte dow_Thunder eine nahezu unveränderte Kopie der Map dod_Donner aus Day of Defeat - und genau damit hatte der Rechteinhaber Valve verständlicherweise ein Problem. Nach einer Beschwerde mussten die Entwickler die Karte ersatzlos aus dem Spiel streichen.

Der Konkurrent: Wie gut ist Day of Infamy?

In einer Stellungnahme zeigt Driven Arts volles Verständnis für Valves Einspruch und entschuldigt sich bei dem Entwicklerstudio und den Käufern des eigenen Spiels.

Days of War sei als Hobby-Projekt und Hommage an Day of Defeat gestartet, und einer der Entwickler habe die Map Thunder gebaut, um sich damit bei Valve um einen Job zu bewerben.

Nachdem Days of War dann zum kommerziellen Projekt geworden war, sei man unsicher gewesen, wie man mit der Map verfahren soll, erklärt Driven Arts weiter. Man habe darauf gehofft, dass Valve sie als Liebeserklärung an Day of Defeat verstehe und daher ein Auge zudrücke. Man habe aber eingesehen, dass dieses Vorgehen ein Fehler war.

Nachdem Days of War damit aktuell nur noch drei Maps zu bieten hat, überarbeiten die Entwickler ihre Roadmap für 2017 und geben der Erstellung neuer Karten höchste Priorität. Außerdem soll der Community so schnell wie möglich ein Map-Editor zur Verfügung gestellt werden.