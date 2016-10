Der Hummel-Flugzeugtyp ist eine der für DayZ geplanten Neuerungen. Aktuell stehen der angedachten Feature-Implementation aber noch Probleme mit der wichtigen Meilenstein-Version 0.61 im Weg.

Zum Thema DayZ ab 3,89 € bei Amazon.de DayZ steht insbesondere bei Außenstehenden schon länger dafür in der Kritik, keine großen Fortschritte mehr zu machen. Neue Munition liefern den Pessimisten aktuell die Entwickler selbst: Seit fast drei Monaten arbeitet Bohemia Interactive nun bereits am Patch 0.61 für die Standalone-Version - ambitionierte Meilensteine und neue Probleme scheinen die Veröffentlichung immer wieder zu verzögern.

In einem neuen Status-Report gehen die Entwickler nun abermals auf die aktuellen Entwicklungsfortschritte rund um die DayZ-Version 0.61 ein. Im Fokus stehen auch diesmal wieder Probleme, die verhindern, dass der Patch zumindest schon einmal auf die experimentellen Server aufgespielt werden kann.

Elf gravierende Probleme gibt es demnach aktuell noch:

Client crash after exiting title

Player SFX sounds near silent

Players can become severely out of sync

Some firearms not firing on first mouse click

Player position stuttering under 100+ ms network conditions

Some lighting conditions not casting proper shadows

Known 0.60 item duplication methods

Magazine capacity issues

New methods for players swimming in ground

UI Zeroing not present