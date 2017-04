Das MMORPG zu Tolkiens Herr der Ringe feiert diesen April sein 10. Jubiläum und das soll entsprechend im Spiel gefeiert werden.

Bereits 10 Jahre ist es nun her, dass Herr der Ringe Online erschien.

Kaum zu glauben, aber wahr:wird in diesem Monatalt. Auf der offiziellen Webseite zum Spiel wurden nun entsprechende Feierlichkeiten angekündigt. Das MMORPG zu Tolkiens epischer Buchreihe wird diesen Meilenstein im Spiel mit besonderen Events feiern.

Am 25. April findet ein besonderer zwölfstündiger Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal statt. Dabei können Sie zusammen mit Jerry "Cordovan" Snook in Erinnerungen schwelgen.

Das Schwelgen in Erinnerungen geht natürlich mit vielen Gameplay-Szenen einher und entsprechend bekommen Sie einiges vom Spiel selbst zu sehen. Wie es sich für einen solchen Livestream gehört, wird es außerdem einige Gewinnspiele geben.

Des Weiteren wird auf dem offiziellen Youtube-Kanal ab heute jeden Tag ein Video des Komponisten Chance Thomas veröffentlicht. Thomas ist für die Musik von Herr der Ringe Online verantwortlich. In den Videos bekommen Sie seine Lieblingsstücke zu hören und einige weitere Hintergrundinformationen.

Das große Jubiläumsfest - Auf nach Hobbingen!

Mit einem gigantischen Feuerwerk am Festbaum beginnen am 20. April die Feierlichkeiten im Spiel. Dort beginnt auch die besondere Jubiläums-Schnitzeljagd.

Bis zum 13. Juli können Sie jede Woche drei neue Aufgaben freischalten. Hierbei führt Sie jede Aufgabe an Orte zurück, die Sie schon früher bereist haben. Für diese Aufgaben gibt es dann entsprechende Belohnungen. Die große Schnitzeljagd beginnt bei Waldemar Rumpel am Festbaum in Hobbingen.

Regelmäßig wird auch neuer Content für Herr der Ringe Online veröffentlicht. Vor kurzem wurde Update 20 aufgespielt. Darin findet die große Schlacht am Schwarzen Tor von Mordor statt, bevor es dann mit Update 21 und der ersten Erweiterung seit vier Jahren, nach Mordor selbst geht. Die Entwickler haben angekündigt, dass es danach weiteren Content geben wird, da es noch viele Geschichten zu erzählen gibt.