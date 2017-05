Während der Online-Shooter Destiny 2 am 8. September 2017 für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen wird, gibt es für die PC-Version bisher noch keinen Release-Termin. Die Veröffentlichung wird sich demnach wohl verzögern.

Von Andre Linken |

Die PC-Version von Destiny 2 wird wohl nicht am 8. September 2017 erscheinen.

Zum Thema Destiny 2 ab 7,99 € bei Amazon.de Bisher sind alle davon ausgegangen, dass der Online-Shooter Destiny 2 am 8. September 2017 sowohl für den PC als auch Konsolen erscheinen wird. Doch dem ist wohl nicht so.

Wie Luke Smith vom Entwicklerstudio Bungie jetzt gegenüber dem Magazin PC Gamer erklärt hat, wird Destiny 2 auf dem PC wohl etwas später erscheinen. Derzeit gibt es noch keinen konkreten Release-Termin für die PC-Version - dessen Bekanntgabe soll jedoch in den nächsten Wochen nachgeholt werden.

Wir haben bisher noch keinen PC-Termin festgelegt. Doch hier bei Bungie sind wir sehr darauf bedacht, die bestmögliche PC-Version zu entwickeln. Durch die Partnerschaft mit Blizzard und die Tatsache, dass wir via Battle.net laufen, wollen wir sichergehen, dass diese Version des Spiels genügend Zeit zum Backen im Ofen erhält, damit am Ende ein köstliches Stück Brot dabei herauskommt.

Smith konnte oder wollte in dem Interview nicht sagen, um wie viel länger die PC-Version von Destiny 2 auf sich warten lassen wird. Allerdings soll ein konkreter Termin in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden - möglicherweise bei der diesjährigen E3 in Los Angeles.

