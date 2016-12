Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Diablo - Zum Jubiläum: Das sind die Geschenke in Overwatch, WoW & Co.

Zur Feier des 20. Geburtstags von dem Action-Rollenspiel Diablo verteilt Blizzard Entertainment einige Geschenke. Jetzt gibt es erste Informationen, welche Goodies in Spielen wie Overwatch, World of WarCraft & Co. zu erwarten sind.

Von Andre Linken |