Wer die Wahl hat: In Dishonored 2 müssen wir uns gleich nach dem Prolog unwiderruflich für Emily Kaldwin oder Corvo Attano entscheiden. Aber was bedeuten die Unterschiede für unser Spielerlebnis?

Jochen Redinger

Emily oder Corvo, mit wem geht's in den Kampf um den Kaiserthron?

Begleiten wir lieber einen alten Bekannten oder eine Figur auf dem politischen Schachbrett? Befreien wir als alternder Assassine oder rachsüchtige Thronfolgerin die Stadt Karnaca aus den Fängen einer Usurpatorin? Dishonored 2 lässt uns die Wahl, ob wir als Corvo oder Emily losziehen wollen - unumkehrbar. Deshalb sollten wir uns gut überlegen, für wen wir uns entscheiden.

Eins vorweg: Verstärkungen wie das Crafting von Knochenartefakten, Schattenangriff oder weiteres Werfen von Objekten teilen sich die beiden, die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters unterscheiden sich jedoch drastisch und beeinflussen unseren Spielstil nachhaltig, egal ob wir laut durch die Levels wüten oder leise agieren.

Nach dem Prolog müssen wir uns für einen Charakter entscheiden, die Wahl ist endgültig.

Unterschiedliche Ansichten: Ganz abgesehen von ihren Fähigkeiten reagieren die beiden Hauptcharaktere natürlich nicht exakt gleich auf die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert werden. Um nicht zu spoilern, gehen wir hier jedoch nur auf die spielerischen Unterschiede zwischen den beiden ein.

Alter Bekannter: Corvo Attano

Wer das Spielgefühl von Dishonored im zweiten Teil fast nahtlos fortsetzen will, sollte sich für Corvo entscheiden. Der kaiserliche Leibwächter verfügt über all seine Fähigkeiten aus dem ersten Teil - Corvo-Kennern geht seine Skill-Mischung aus nützlichen Schleichskills wie »Teleportieren« oder »Nachtsicht« und magischen Angriffen wie »Windstoß« und »Tödlicher Schwarm« also leicht von der Hand.

Neu dagegen sind die Verbesserungen der Skills, die im Gegensatz zum zweistufigen System von Dishonored nun über mehr Upgrade-Optionen. Der Windstoß beispielsweise erzeugt ringsum Luftströme und wird im Kampf gegen mehrere Gegner dadurch deutlich nützlicher. Unsere Übersicht zeigt im Detail, was Corvos Fähigkeiten auf unterschiedlichen Stufen bringen.

Teleportieren: Teleport über eine kurze Strecke

Beherrschung: Kontrolle über ein Tier übernehmen

Zeit verlangsamen: Der Name ist Programm

Tödlicher Schwarm: Ratten beschwören, die Gegner angreifen und Leichen fressen

Windstoß: Feinde und Objekte um- oder wegstoßen

Skill Upgrade-Option Upgrade-Option Upgrade-Option Upgrade-Option Teleportieren Größere Reichweite Zeit steht beim Zielen still Folgeangriff am Zielort Beherrschung Längere Kontrolle Leichen kontrollieren Zwischen Wirten wechseln Menschen kontrollieren Zeit verlangsamen Zeit komplett anhalten Schnellere Bewegung Längere Effektfauer Tödlicher Schwarm Mehr Ratten Ratten folgen Corvo Zwei Rattenschwärme Windstoß Erhöhter Schaden AoE-Effekt um Corvo

Fazit: Traditionalisten haben an Corvo ihre Freude, bekommen aber auch keine wirklich neuen Fähigkeiten zu Gesicht, wenn sie keinen zweiten Durchgang mit Emily starten wollen. Langweilig ist der Charakter trotzdem nicht, schließlich bot auch der erste Teil schon viel Spielraum zum Tüfteln. Mit Corvo zu spielen bedeutet, ein klassisches Dishonored-Abenteuer zu erleben.

Neu und ziemlich sauer: Emily Kaldwin

Im Gegensatz zu Corvo ist Emilys Skillset komplett neu - kein Wunder, in Dishonored war die Thronerbin noch ein Kind. Mit der Ausbildung durch ihren Leibwächter und den Gaben des Outsiders kann sie jedoch ein beeindruckendes Arsenal an Fähigkeiten auffahren, um ihren Thron und die verdiente Rache zu bekommen.

Ihre Skills fühlen sich durch die Bank »körperlicher« als die ihres Mentors an: Wo sich Corvo einfach teleportiert, zieht sich Emily per »Weitreichen« mit einem magischen Greifhaken zum Ziel, benötigt aber eine feste Oberfläche, um zu haften. »Schattengang« erzeugt ein ähnliches Gefühl, wenn wir wie ein wildes Tier über den Boden kriechen.

Als Schattenwesen können wir uns ungesehen anpirschen, um Feinde auszuschalten.

Weitreichen: Greifhaken zieht Emily zum Ziel oder aktiviert Schalter

Schattengang: Unsichtbare Bewegung

Doppelgänger: Beschwört einen Klon an der Zielposition

Domino: Verbindet zwei Ziele - was einem zustößt, erleidet auch der andere

Mesmerize: Schattenkristall lenkt zwei Gegner in der Nähe ab

Skill Upgrade-Option Upgrade-Option Upgrade-Option Upgrade-Option Weitreichen Gegenstände heranziehen Gegner heranziehen Zeit verlangsamen Schattengang Rattengestalt Erhöhte Geschwindigkeit Bis zu zwei Gegner töten oder ausknocken Bis zu drei Gegner töten oder ausknocken Doppelgänger Klon-Tod verwirrt Feinde Positionstausch mit dem Klon Klon wird zum Kämpfer Beschwört zwei Doppelgänger Domino Verbindet bis zu drei Gegner Verbindet bis zu vier Gegner Mesmerize Bezaubert bis zu drei Feinde Bezaubert bis zu vier Feinde Längere Effektdauer