Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Donnerstag, 17. November 2016 um 16:51

Dishonored 2 war die große Hoffnung 2016 für Story- und Schleichfans - und tatsächlich hat die Fortsetzung in zumindest einer Kategorie unsere Erwartungen übertroffen. In unserem Test samt Video klären wir, warum Dishonored zumindest spielmechanisch herausragend ist und was sich dort im Vergleich zum ersten Teil getan hat.

Unsere Einschätzung gibt es als Test auch in Textform. Außerdem haben wir uns umfassend mit den aktuellen Technikproblemen auf dem PC befasst, die hoffentlich bald per Patch beseitigt werden. Ob Dishonored 2 zumindest optisch überzeugen kann, zeigt unser Candyland-Vergleich.

Dishonored 2 wurde am 11. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Wer sich die in unserem Unboxing gezeigte Collector's Edition gesichert hat, erhält zusätzlich die passende Attentäter-Maske im Corvo-Stil.