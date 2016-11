Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske nutzt den Kopier-Schutz Denuvo. Erste Spieler rufen deshalb auf Reddit zum Boykott des Spiels auf.

Das Actionspiel Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint mit dem Kopier-Schutz Denuvo. Das geht aus der Steam-Seite des Titels hervor, die explizit auf den DRM verweist. Demnach soll es nicht möglich sein, das Spiel auf mehr als 5 PCs an einem Tag zu aktivieren.

Im Reddit-Subforum von Dishonored 2 stellten sich einige Nutzer schon gegen die Entscheidung, den umstrittenen Kopier-Schutz mit dem Spiel zu verknüpfen. Sie riefen zum Protest gegen das Spiel auf. Andere Nutzer wiederum halten diese Reaktion für übertrieben.

Wurde Denuvo geknackt?

Der Kopier-Schutz Denuvo kam vor allem Anfang des Jahres in die Schlagzeilen, weil er zunächst als unknackbar galt. Dann wurden Spekulationen zufolge doch Möglichkeiten gefunden, den DRM zu umgehen. Im August stellte ein Cracker, der den Kopierschutz umgangen hatte, mehrere Spiele online zur Verfügung.

Denuvo soll, obwohl er bei einigen Nutzern Beißreflexe auslöst, für wenig Beeinträchtigung beim Spielen sorgen. Gegner des DRM werfen ihm jedoch vor, Nutzerdaten zu sammeln und die Lebensdauer von SSDs zu beeinträchtigen. Zuletzt setzten die Spiele The Division, Rise of the Tomb Raider und Just Cause 3 auf den Kopierschutz.