Kalypso und Realmforge haben Dungeons 3 angekündigt. Der Strategie-Management-Mix erscheint im Herbst für PC und Konsolen und soll Einzelspieler- und Koop-Fans ansprechen.

Von Stefan Köhler |

Die Dunkelelfin Thalya führt die Truppen des Dungeon Lords in Dungeons 3 an.

Zum Thema Dungeons 3 ab 1,74 € bei Amazon.de Das Münchner Unternehmen Realmforge arbeitet derzeit an Dungeons 3 - das teilen das Entwicklerstudio und der Publisher Kalypso offiziell per Pressemeldung mit. Als Release-Fenster wird der Herbst 2017 angegeben, die Hommage an Dungeon Keeper erscheint für PC, Xbox One und PS4.

Im dritten Teil hat der Dungeon Lord die drei Fraktionen Horde, Untote und Dämonen vereint, als Leutnant führt die Dunkelelfin Thalya die Truppen gegen das Gute in die Schlacht. 20 Missionen mit 20 Stunden Gameplay sollen unterhalten, außerdem erwartet ein neuer Koop-Modus zwei böse Strategen. Für Wiederspielwert und Abwechslung sorgen zufällig generierte Level.

Erste Ingame-Bilder und ein Rendertrailer finden sich unterhalb, der Vorgänger Dungeons 2 erschien im April 2015.

