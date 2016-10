YouTuber Writing Bull zeigt das kommende Weltraum-Echtzeitstrategiespiel Endless Space 2 bereits jetzt in Previewvideos gemeinsam mit einem sachkundigen VIP-Fan von Entwickler Amplitude.

Von Maurice Weber |

Writing Bull präsentiert Endless Space 2 bereits in Preview-Videos und Let's Plays, bevor das Spiel in den Early Access geht.

Am 6. Oktober bringen die französischen Amplitude Studios mit Endless Space 2 den Nachfolger ihres Globalstrategiespiels Endless Space in den Early Access auf Steam. Der neue Titel ist ein klassisches 4X-Spiel (explore, expand, exploit, exterminate), bei dem man ein Sternenreich aufbaut und gegen andere Spezies um die Vorherrschaft im All kämpft.

Strategie-Spezialist Daniel Blum (Writing Bull) zeigt das neue Spiel bereits jetzt auf seinem YouTube-Kanal in Preview-Videos und holt sich dafür mit Nosferatiel einen sachkundigen Experten als Ko-Kommentator dazu. Der in Texas lebende deutsche Physiker ist ein sogenannter VIP-Fan bei den französischen Entwicklern Amplitude Studios.

Diese VIP-Fans wurden von Amplitude über mehrere Jahre hinweg aus den Reihen derjenigen Fans gecastet, die sich im öffentlichen Forum des Studios besonders kritisch und genau mit ihren Titeln auseinandersetzten. Sie stehen auf einer eigenen Kommunikationsplattform laufend in direktem Kontakt mit den Entwicklern, testen deren Arbeitsversionen und diskutieren mit ihnen über Spielphilosophie und Gameplay.

Erste Eindrücke vom Gameplay

In einem ausführlichen Videospecial stellen Writing Bull und Nosferatiel die wesentlichen Features des Spiels vor und zeigen erste Eindrücke aus der Spielwelt, den Infobildschirmen und den Raumschlachten auf Taktikkarten.

Zudem präsentieren sie ein tägliches Let's Play mit den Vodyani, einer körperlosen Rasse, die ihre Intelligenz und ihre Seelen in High-Tech-Raumanzüge hochgeladen hat. Diese unheimlichen Gestalten reisen mit ihrem Mutterschiff von einer Galaxie in die nächste und entführen Einheimische in ihre Labore, um sich mit deren Lebensessenz zu stärken.

Ursprünglich hatte Amplitude die Veröffentlichung des Titels als Early Access bereits für den September angekündigt. Dass sich das Erscheinen des Spiels auf den 6. Oktober verzögert, sei maßgeblich, so verrät Nosferatiel, auf die VIP-Fans zurückzuführen, deren kritisches Feedback die Entwickler zum Nachbessern veranlasste.