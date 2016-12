Enlisted will die größten Infanterie-Gefechte des Zweiten Weltkriegs auf den PC bringen - als MMO mit bis zu 100 Spielern, zerstörbaren Schlachtfeldern und historischer Genauigkeit. Entwickelt wird der Shooter von den War-Thunder-Machern.

Von Elena Schulz |

Enlisted ist ein Multiplayer-Shooter vom Entwickler Darkflow Software und dem War-Thunder-Publisher Gaijin.

Gaijin Entertainment (War Thunder) und das lettische Studio Darkflow Software haben mit Enlisted einen neuen squad-basierten Multiplayershooter angekündigt.

Der PC-Shooter soll laut Pressemitteilung ein Community-betriebenes Spiel werden, das seinen Fokus auf die größten und wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs legt. Die können im Multiplayer dann auch direkt nacherlebt werden - mit bis zu 100 Spielern und ebenso detaillierten wie zerstörbaren Schlachtfeld. Neben diesen massiven Schlachten und unterschiedlichen Spielmodi soll es zusätzlich gleich zwei umfassende Kampagnen geben.

Massiver Multiplayer mit Kampagnen-Ambitionen

Die Kampagnen behandeln mit der Schlacht von Moskau und der Landung in der Normandie nicht nur zwei historische Ereignisse des Krieges, sondern sollen auch die passenden Charaktere und Waffen einbauen. Da sich die Gefechte damals über mehrere Wochen oder sogar Monate zogen, sollen die Kampagnen sich auch im Spiel über mehrere Phasen erstrecken. Laut dem Produzenten Alexander Nagorny ein ambitoniertes Projekt für den Entwickler:

Enlisted ist ein ehrgeiziges Unterfangen, nicht zu vergleichen mit jedem anderen Titel, den wir je geschaffen haben. Es wird ein First Person Shooter, bei dem die Fans für die Fans entscheiden. Sie haben direkten Einfluss auf das, was wir erstellen, einschließlich Dinge wie Kampagnen, Spielmodi und auch welche Plattformen, nach dem PC, wir unterstützen.

Kurios ist dabei, wieviel Einfluss die Spieler und damit Käufer tatsächlich haben: Enlisted arbeitet nämlich mit einer Mischung aus Early Access und Kickstarter, die auf den ersten Blick etwas verwirrend wirkt. Hier muss sich noch zeigen, wie realitätstauglich das System ist.

Verwirrendes Geschäftsmodell

Spieler können ab sofort die ersten beiden Kampagnen (einzeln oder zusammen), Waffenpakete sowie einen Early-Access-Zugang für die geschlossene Beta erwerben. Die soll irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2017 starten. Als Preise für »exklusive Sammlerwaffen« werden dabei rund 7 bis 12 Dollar angegeben. Offenbar soll es auch Kombinationen aus Waffenpaketen und Kampagnen geben, die dann zwischen 20 und 25 Dollar kosten. Für das große Paket mit beiden Kampagnen, Vorabzugriff und allen drei Sonderwaffen müssen Spieler dann stolze 50 Euro hinblättern.

Diese Vorabeinkünfte will Gaijin dann vollständig in die Weiterentwicklung des Spiels investieren - ähnlich wie es mit Backer-Investitionen bei Kickstarter der Fall ist. Bei einem Umsatz von 250.000 Dollar soll zum Beispiel eine afrikanische Kampagne dazukommen. Mit jedem weiteren Ziel sollen dann neue Kampagnen, Gameplay-Features oder bei einer Million sogar eine Konsolenversion hinzugefügt werden. Über die neuen Spielmechaniken sollen die Spieler per Online-Voting entscheiden. Ein finaler Release-Termin steht noch nicht fest.