Ubisoft hat erste Teaser-Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht und den Schauplatz Montana bestätigt. Die offizielle Präsentation findet am 26. Mai 2017 statt.

Von Stefan Köhler |

Nach der Ankündigung von Far Cry 5 gibt es erste handfeste Infos, dargereicht über vier Teaser-Trailer. Die zeigen den neuen Schauplatz: Den US-Bundesstaat Montana. Jeder Clip zeigt außerdem mysteriöse, brutale Morde in »Hope County«.

Bereits zuvor gab es einen Leak, der von Montana als Setting und einem religiösen Kult als gegnerische Fraktion sprach. Nach Far Cry Primal spielt Far Cry 5 wieder in der Gegenwart. Der Spieler soll in die Rolle eines Polizisten schlüpfen, der die Kleinstadt in den Bergen vom Kult befreit. Bis auf Montana wurde noch keine dieser geleakten Informationen bestätigt, sie sind mit höchster Wahrscheinlichkeit aber korrekt.

Der offizielle Reveal von Far Cry 5 folgt noch diese Woche am 26. Mai 2017. Im Trailer heißt es klein »powered by CryEngine«, der Hinweis geht aber auf den Originaltitel von Crytek zurück. Moderne Far-Cry-Spiele von Ubisoft haben diesen Hinweis ebenfalls in Trailern, verwenden aber die hauseigene Dunia Engine.