For Honor bietet 12 Klassen. Also 12 mächtige Helden, mit denen man anderen mächtigen Helden ordentlich auf die Mütze geben kann. Wie bei jedem Multiplayer-Spiel, das auf verschiedenen Charakteren basiert, entwickelt sich nach Release ein sogenanntes Tier Ranking, also eine Staffelung vom aktuell besten Helden bis zum weniger besten (wir bleiben optimistisch).

Solche Meta-Tiers befinden sich bei all den Patches und Updates natürlich im permanenten Wandel - umso wichtiger, dass man ab und an einen Blick auf das Meta-Game wirft, um zu entscheiden, mit welcher Klasse man in den Kampf zieht.

Anbei haben wir die Rankings der Meta-Seite Ranked Boost für For Honor ausgewertet und zusammengefasst. Natürlich können geübte Spieler auch mit »schwächeren« Helden große Taten vollbringen, aber wenn Sie als Neueinsteiger eine Orientierung suchen, dann dürfte das folgende Ranking dabei helfen.

For Honor: Tier Liste zu allen Helden, Klassen und Charakteren

In For Honor gibt's mehrere Modi, die sich so sehr unterscheiden, dass auch verschiedene Tier-Listen angebracht sind. Der große Dominion-Modus mit seinen »4 vs. 4«-Gefechten ermöglicht Klassen mit starken Team-Fähigkeiten genau da zu glänzen, wo sie vielleicht im direkten Eins-Gegen-Eins-Duell den Kürzeren ziehen.

1v1 Duell und 2v2 Brawl

Tier Name der Klasse S-Tier Friedenshüterin / Peacekeeper S-Tier Kriegsherr / Warlord S-Tier Nobushi S-Ter Wächter / Warden A-Tier Gesetzesbringer / Lawbringer A-Tier Beserker A-Tier Eroberer / Conqueror A-Tier Kensei A-Tier Orochi B-Tier Shugoki B-Tier Valkyrie B-Tier Plünderer / Raider

For Honor: Beste Helden im 4v4 Dominion

Tier Name der Klasse S-Tier Orochi S-Tier Nobushi S-Tier Kriegsherr / Warlord S-Tier Kensei S-Tier Berserker A-Tier Wächter / Warden A-Tier Plünderer / Raider A-Tier Gesetzesbringer / Lawbringer A-Tier Valkyrie A-Tier Friedenshüterin / Peacekeeper B-Tier Eroberer / Conqueror B-Tier Shugoki

For Honor: Die besten Angreifer, Tanks und Anfängerklassen

Außerdem gibt es noch Sonderpreise für die besten Attacker, Defender und den besten Anfängerhelden. Bei den besten Angreifern schneiden Peacekeeper und Berserker am besten ab. Die Friedenshüterin kann mit ihrer Beweglichkeit und Angriffsgeschwindigkeit extrem viel Schaden verursachen (sofern man sie beherrscht). Der Berserker kann dafür mit The Dance of the Paired Blades zuschlagen, ohne dass jemand ihn unterbrechen kann.

Als bester Verteidiger steht hingegen der Kriegsherr (Warlord) allein auf weiter Flur. Der Grund ist simpel: Mit seinem Feat Black Stance blockt er automatisch gegnerische Schläge. Das macht's leicht, sich auf fiese Konter zu konzentrieren.

Der beste Held für Anfänger ist der Wächter. Das liegt nicht nur daran, dass er wahrscheinlich für die meisten Spieler sowieso die erste Klasse ist, die sie spielen. Nein, der Warden fungiert auch als ausgewogener Allrounder, der gleichermaßen austeilt wie einsteckt - und das in flottem Tempo.

