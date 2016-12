Der Händler Gamestop bietet die »Apollyon Collector's Edition« für das Actionspiel For Honor an. Die kostet 220 Dollar, bietet aber unter anderem eine schicke Statue.

Von Andre Linken |

Das ist die »Apollyon Collector's Edition« von For Honor.

Der bietet die exklusive »Apollyon Collector's Edition« von For Honor an. Die ist mit 220 Dollar zwar alles andere als billig. bietet aber einige interessante Extras. Dazu zählt unter anderem eine 35,5 Zentimeter große Statue des Kriegsherrn Apollyon.

Allerdings ist bisher noch nicht ganz klar, ob es diese Sonderversion von For Honor auch in Deutschland geben wird. Hier der Inhalt in der Übersicht:

For Honor »Apollyon Collector's Edition

ein Exemplar des Spiels

35,5 Zentimeter große Statue von Apollyon

exklusive Apollyon-Lithographie

Hintergrundgeschichte von Apollyon

Premium-Verpackung

