Die geschlossene Beta für For Honor hat ein konkretes Datum: Vom 26. Bis 29. Januar 2017 dürfen ausgewählte Spieler auf PC, Xbox One und PS4 das Actionspiel selber testen.

Von Stefan Köhler |

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Ubisoft präsentiert einen neuen Rendertrailer und das Datum für die geschlossene Beta von For Honor. Der Clip »Thin Red Line« findet sich oberhalb, via Ubiblog wurde der konkrete Beta-Termin bekanntgegeben: Vom 26. bis 29. Januar 2017 wird die Betaphase andauern.

Wer teilnehmen möchte, muss etwas Glück und eine vorherige Anmeldung auf der offiziellen Webseite mitbringen. Anders als EAs Mass Effect: Andromeda wird die Beta nicht nur für Xbox One und PlayStation 4, sondern auch mit PC-Spielern stattfinden.

Kriegsbeute für Krieger

Wer für die Beta-Teilnahme ausgewählt wird, darf am »War of Factions« teilnehmen. Der große Konfliktmodus zwischen den drei Parteien Ritter, Samurai und Wikinger belohnt Spieler für das unterstützen ihrer präferierten Fraktion. Tatsächlich werden alle Beta-Teilnehmer Ingame-Belohnungen erhalten. Spieler der Fraktion, die siegreich aus der Betaschlacht hervorgeht, sollen eine zusätzliche Belohnung erwarten - Details nennt der Blog-Eintrag aber leider nicht.

Konkret ist immerhin das Datum, wann es die Belohnungen gibt: Zum endgültigen Release des Actionspiels. For Honor erscheint am 14. Februar für PC, Xbox One und PlayStation 4.