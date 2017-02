Die Preload-Phase für die Open-Beta des Mittelalter-Actionspiels For Honor hat mittlerweile begonnen. Der Download ist mit 18,68 Gigabyte jedoch nicht gerade klein ausgefallen.

Von Andre Linken |

Die Preload-Phase für die Open-Beta von For Honor hat begonnen.

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Die Open-Beta für das Mittelalter-Actionspiel For Honor läuft vom 9. bis zum 12. Februar 2017. Allerdings können sich die Spieler bereits jetzt die nötigen Dateien herunterladen - die Preload-Phase hat begonnen.

Wer sich auf der offiziellen Webseite von For Honor angemeldet hat, kann den Download umgehend via Uplay starten. Zu diesem Zweck müssen Sie auf den Menüpunkt »Kostenlose Spiele« gehen, um dort die Open-Beta von For Honor Ihrer Bibliothek hinzuzufügen. Danach können Sie das 18,68 Gigabyte große Paket herunterladen und sind somit für den Start der Beta-Phase gerüstet.

Das bietet die Open-Beta

Unter anderem erwartet die Spieler der neue Modus »Vernichtung«: Es handelt es sich dabei um einen 4v4-Kampf - allerdings ohne NPC-Minions. Das Match erstreckt sich hier über vier Gewinnrunden, es gibt keine Respawns und der letzte noch übrige Spieler auf dem Schlachtfeld gewinnt die Runde für sein Team.

Des Weiteren stehen die bereits aus der Closed-Beta bekannten Game-Modes Herrschaft (4vs4), Duell (1vs1) und Geplänkel (2vs2) zur Auswahl. Außerdem sind die neun Helden Wächter, Orochi, Kensei, Eroberer, Plünderer, Berserker, Friedenshüterin, Kriegsfürst und Nobushi wieder mit dabei. Allerdings gibt es an ihnen einige Balancing-Anpassungen.

Mehr: For Honor - Gratis-DLCs und Season-Pass-Inhalte