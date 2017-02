Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

For Honor - Eine der größten PC-Betas in der Geschichte von Ubisoft

Ubisoft hat einige interessante Daten zu den Beta-Tests des Mittelalter-Actionspiels For Honor bekannt gegeben. Demnach haben insgesamt mehr als sechs Millionen Spieler an den Testphasen teilgenommen. Auf dem PC war es sogar eine der größten Betas in der Geschichte des Publishers.

Von Andre Linken |