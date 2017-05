Zwei neue Kämpfer stürmen schon bald die Schlachtfelder von For Honor in der mit »Shadow & Might« betitelten zweiten Season. Zwei kurze Teaser-Trailer geben einen Vorgeschmack auf den sehr unterschiedlichen Kampfstil.

Von Manuel Fritsch, Dom Schott |

Der Shinobi ist einer der beiden neuen Krieger für For Honor.

Am 16. Mai 2017 startet Ubisofts Schlachtfeld-Simulator For Honor in die zweite Season und wird neben einigen grundsätzlichen Balance-Verbesserungen und zwei neuen Karten auch zwei neue Helden erhalten.

Zum einen ist da der Zenturio, der nur wenig mit dem historischen Namensvetter zu tun hat und mit Kurzschwert bewaffnet seinen Gegnern schwer zu schaffen machen soll. Er unterstützt als Hybridklasse die Ritter-Fraktion.

Für den Zenturio gleicht das Schlachtfeld einem Schachbrett. Jeder Krieger bezieht eine Rolle, manchmal sind Opfer notwendig. Dies ist die Natur des Krieges. Und der Zenturio zelebriert sie.

Einen ersten Eindruck seines Kampfstils bietet das kurze Exekutions-Teaser-Video:

Der Shinobi erinnert an einen Ninja, kann seine Widersacher bereits aus mittlerer bis weiter Distanz attackieren und konzentriert sich ganz auf Ausweichbewegungen gefolgt von Konterangriffen. Er fügt sich bei den Samurai als Assassine nahtlos ein. Auch dazu gibt es einen ersten Eindruck in Videoform:

Noch ist nicht bekannt, ob es für die beiden neuen Krieger auch weibliche Entsprechungen gibt.

Ab wann und wie kann man die beiden Helden spielen?

Ab dem 16. Mai sind beide vorgestellten Kämpfer für Inhaber des Season Pass direkt zugänglich. Alle anderen Spieler müssen sich noch bis zum 23. Mai gedulden. Ab dann können die Helden für jeweils 15.000 Stahl im Spiel ohne zusätzliche Kosten freigeschaltet werden.