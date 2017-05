For Honor: Shadow & Might - Teaser-Video zu Season 2 zeigt neue Shinobi-Klasse

Mittwoch, 03. Mai 2017 um 16:11

Das kurze Teaser-Video zu Season 2 von For Honor mit dem Namen Shadow & Might gibt einen kurzen Eindruck der neuen spielbaren Shinobi-Klasse. Der Shinobi kommt zu den Samurai als Assassine. Die zweite Season startet am 16. Mai 2017 auf PC, Xbox One und PS4.