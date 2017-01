For Honor startet nicht - unter diesem Fehler leiden viele Spieler der Closed Beta. So kriegen Sie das Spiel ans Laufen.

Viele Spieler wollen die For-Honor-Beta spielen, doch bei einigen startet das Spiel nicht. Wir haben eine Lösung im Angebot.

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Jede Menge Spieler wollen derzeit die Closed Beta von For Honor ausprobieren - so viele, dass die Uplay-Server am Releasetag teilweise down waren.

Doch selbst wenn die Server laufen, sehen einige Spieler schwarz: For Honor startet auf ihrem PC einfach nicht. Mittlerweile gibt es aber eine Lösung für ein bekanntes Problem mit Bitdefender. Bei Lags, Verbindungsabbrüchen oder Problemen mit dem NAT-Typ bietet der Ubisoft-Support eine ausführliche Hilfe an, in der Sie auch die notwendigen Portfreigaben für For Honor finden.

For Honor startet nicht - Hilfe, Fixes und Problemlösungen

Ubisoft ist auf einen Konflikt zwischen der For-Honor-Beta und dem Programm Bitdefender gestoßen. Wenn Bitdefender läuft, kann es den Start der Beta verhindern.

Dieser Fehler soll in der Releaseversion von For Honor behoben sein, die am 14. Februar erscheint, bis dahin sollen betroffene User die Einstellung Active Threat Control in Bitdefender deaktivieren.

Der Ubisoft-Support erklärt die dafür nötigen Schritte:

1. Doppelklicken Sie auf die Anwendung in Ihrer Taskleiste.

2. Die Anwendung öffnet sich daraufhin und zeigt Ihnen das Hauptfenster. Klicken Sie hier auf View Modules.

3. Suchen Sie das kleine Zahnradsymbol und klicken Sie darauf.

4. Im nächsten Fenster deaktivieren Sie bitte die Einstellung Active Threat Control, indem Sie auf der rechten Seite auf den zweiten Schalter von oben klicken.

Anschließend sollte die For Honor Beta starten. Falls weiterhin Probleme bestehen, wenden Sie sich direkt an den Ubisoft-Support. Vorher sollten Sie aber sichergehen, dass ihr PC die Mindestanforderungen des Spiels erfüllt.

For Honor Beta: Systemanforderungen

Diesen PC brauchen Sie für For Honor:

Minimale Systemvoraussetzungen

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)

Intel Core i3-550 oder AMD Phenom II X4 955

4 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 oder AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 mit 2 GByte VRAM

Empfohlene Systemvoraussetzungen