Die Open-Beta von Ghost Recon: Wildlands hat mit Serverproblemen begonnen.

Zum Thema Ghost Recon: Wildlands ab 54,98 € bei Amazon.de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands für 47,99 € bei GamesPlanet.com Am 23. Februar 2017 fiel der Startschuss für die Open-Beta des Taktik-Shooters Ghost Recon: Wildlands. Allerdings verlief die Anfangsphase alles andere als reibungslos.

Unter anderem bei reddit.com haben sich gestern in den Abendstunden mehrere Spieler über Serverprobleme beschwert - und zwar auf sämtlichen Plattformen (PC und Konsole). Den betroffenen Tester war es nicht möglich, eine Verbindung zu den Servern von Ghost Recon: Wildlands aufbauen und konnten somit nicht spielen. Bei den meisten tauchte diese Fehlermeldung auf:

Error, Unable to connect to the Ghost Recon Wildlands servers. Check out www.ghostrecon.com/betaportal for more information about the server status and scheduled down times.