Weil die Entwickler von Rockstar Games angeblich ihr Leben und Aussehen als Grundlage für eine GTA5-Figur nahmen, klagt Schauspielerin Lindsay Lohan seit mittlerweile 3 Jahren gegen Take-Two Interactive Software.

Von Manuel Fritsch, Hannes Rossow |

Der Charakter Lacey Jonas aus GTA 5 soll Lindsay Lohan nachempfunden sein, behauptet die Schauspielerin und versucht ihr Recht per Gericht einzuklagen.

Der Rechtsstreit zwischen der Schauspielerin Lindsay Lohan und den Entwicklern von Rockstar Games, beziehungsweise Publisher Take-Two Interactive Software geht in die nächste Runde. Schon Ende 2013 kamen die ersten Berichte auf, dass Lohan eine Klage gegen das Entwicklerstudio vorbereit, da in GTA 5 angeblich ein NPC existiert, der ihr ohne Erlaubnis nachempfunden sein soll.

Mehr zum Hintergrund: GTA 5 - Rockstar: "Lohan klagt nur aus Publicity-Gründen"

Im März des letzten Jahres wurde die Klage dann zugelassen und Lohan argumentierte vor Gericht, dass die Nebenquest rund um »Lacey Jonas«, in der die Spieler einer skandalträchtigen Prominenten dabei helfen, vor Paparazzi zu fliehen, auf ihrem Leben basieren würde. Monate später entschied das Gericht, dass die Figur nicht Lohan, sondern das Model Shelby Welinder zur Vorlage hat.

Zudem sei die Satire im Spiel durch die US-Verfassung geschützt. Offenbar will Lohan aber nicht aufgeben, denn wie die Webseite WIPR berichtet, soll der Fall vor dem Obersten Gerichtshof in New York nun neu aufgerollt werden. Lohan legte Berufung gegen das bisherige Urteil ein. Die Schauspielerin verlangt abermals Anteile an den Umsätzen von GTA 5. Bis es zu einer erneuten juristischen Entscheidung kommt, können jedoch noch Monate vergehen.